Посол Турции в Туркменистане рассказал журналистам об итогах партнерства Ашхабада и Анкары за 2021 год

Посол Турции в Туркменистане встретился в Ашхабаде с местными и иностранными журналистами. Дипломат рассказал представителям СМИ об итогах развития сотрудничества между Туркменистаном и Турцией за 2021 год. По его словам, двусторонний товарооборот за 11 месяцев года вырос, несмотря на пандемию, и превысил 1 миллиард 900 миллионов долларов США.

Посол отметил, что повышению объема взаимной торговли способствовало использование Транскаспийского транспортного коридора, значение которого возросло в период пандемии, и отметил его большой потенциал для наращивания грузопотоков в регионе.

Дипломат рассказал о состоявшихся в прошлом году визитах высокого уровня между Туркменистаном и Турцией, охарактеризовав их результаты и продвижение двусторонних договоренностей. В числе важных событий прошлого года он назвал обмен визитами глав государств. В частности, визит президента Гурбангулы Бердымухамедова в Стамбул в ноябре, когда Туркменистан стал наблюдателем в Организации тюркских государств, и ответный визит в Ашхабад президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Отвечая на вопросы журналистов, турецкий полпред да высокую оценку политике Туркменистана в отношении соседнего Афганистана и гуманитарной помощи, оказываемой Ашхабадом афганскому народу. По словам Тогана Орала, Туркменистан и Турция имеют схожее видение подходов к решению вопросов нормализации положения в Афганистане.

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