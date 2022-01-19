Внеочередное заседание Народного Совета Туркменистана состоится 11 февраля

Внеочередное заседание верхней палаты туркменского парламента Халк Маслахаты (Народного Совета) состоится 11 февраля этого года. Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана, председатель Народного Совета Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает провести по цифровой видеосвязи внеочередное заседание Халк Маслахаты Милли Генгеша (Национального Совета) Туркменистана 11 февраля 2022 года. В Ашхабаде заседание пройдет во дворце «Маслахат» («Совещание»), в Ахалском велаяте (области) – в здании «Белая юрта туркмен», в Балканском, Дашогузском, Лебапском и Марыйском велаятах – во дворцах «Рухыет» («Духовность»).

На внеочередном заседании верхней палаты парламента намечено обсудить основные направления социально-экономического и культурного развития страны на предстоящие 30 лет.

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