На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 54 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 54 сделки на 104 миллиона 248 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из ОАЭ, Швейцарии, Турции, Афганистана, Узбекистана, Таджикистана и Мальты приобрели мазут топочный, автобензин, гидроочищенное дизельное топливо и керосин осветительный, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ), а также дизельное топливо производства Сейдинского НПЗ. Коммерсанты из России, ОАЭ, Афганистана и Киргизии закупили серу техническую (ГК «Туркменгаз»). Также предпринимателям из Турции, Афганистана и Узбекистана были реализованы средства для очистки металлических поверхностей от ржавчины и масел, а также флоатное листовое стекло.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили строительный нефтяной битум, ковры ручной работы и пластиковые поддоны. Общая сумма сделок составила 26 миллионов 707 тысяч манатов.

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