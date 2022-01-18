Делегация Туркменистана обсудила в Ташкенте вопросы развития туркменско-узбекского партнерства

Правительственная делегация Туркменистана во главе с вице-премьером по экономике Сердаром Бердымухамедовым в ходе рабочего визита в Узбекистан провела в Ташкенте серию переговоров.

Так, глава туркменской делегации был принят президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. В ходе встречи стороны отметили высокую динамику развития межгосударственных связей и обсудили вопросы расширения двустороннего партнерства в различных сфера.

В ходе визита в Ташкент Сердар Бердымухамедов провел переговоры с заместителем премьер-министра Узбекистана, министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым. Стороны обменялись мнениями по вопросам развития двусторонней торговли и увеличения взаимного товарооборота. В этой связи была подчеркнута актуальность создания приграничной туркменско-узбекской торговой зоны. Этот проект был согласован в ходе официального визита президента Туркменистана в Ташкент в октябре 2021 года.

Также туркменская делегация провела переговоры в Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан. Кроме того, представители Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана провели встречи с узбекскими бизнесменами, по итогам которых был подписан ряд документов о развитии взаимодействия между бизнес-структурами двух стран.

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