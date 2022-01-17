Стартовал второй этап строительства кольцевой энергосистемы Туркменистана

Подрядные организации государственного концерна «Туркменэнергострой» начали второй этап строительств кольцевой энергосистемы Туркменистана. Его цель – объединить электросети Балканского и Дашогузского велаятов (областей), обеспечив тем самым надежное электроснабжение этих регионов страны.

Генподрядчиком строительства к реализации этого проекта, наряду с государственными организациями, привлечены также и местные, частные компании. Строительство кольцевой энергосистемы Туркменистана осуществляется на кредитные средства, предоставленные Азиатским банком развития.

Проект строительства туркменской кольцевой энергосистемы, которая соединит Ахалскую, Балканскую и Дашогузскую области, намечено завершить в 2023 году. Он будет способствовать не только надежному обеспечению электричеством внутренних потребителей, но значительно укрепит экспортный потенциал Туркменистана.

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