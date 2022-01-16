Аэропорт Ашхабада получил сертификат по грузоперевозкам от Евросоюза

Международный аэропорт Ашхабада прошел процесс оформления сертификата RA3 (Regulated Agents Third country) от Евросоюза. Этот документ является необходимым условием для упрощенной организации авиационных грузоперевозок на территорию стран Европейского союза.

Сертификат был выдан Федеральным управлением гражданской авиации Германии (Luftfahrt-Bundesamt), осуществляющим проверку и сертификацию аэропортов и авиакомпаний по поручению Европейского агентства по безопасности полетов.

Документ подтверждает, что грузовой терминал аэропорта Ашхабада в полной мере соответствуют всем требованиям по обеспечению авиационной безопасности, установленным Европейским союзом для грузов и почты, предназначенных или следующих через страны ЕС с территории стран, не входящих в Европейский союз.

Начиная с июля 2014 года в целях безопасности все предназначенные или следующие через Евросоюз грузы должны перевозиться по проверенной и утвержденной цепочке поставок.

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