В Туркменистане побывала с визитом представительная делегация Афганистана

В Туркменистане побывала с визитом афганская делегация во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Моттаки.

В рамках визита в Ашхабад состоялась встреча вице-премьера, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с и. о. министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Моттаки в узком формате. В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств двух государств обсудили вопросы развития и укрепления партнерства по широкому спектру направлений.

Встреча продолжилась в расширенном формате, в ходе которой стороны обменялись мнениями по приоритетным направлениям двусторонней повестки и рассмотрели актуальные вопросы в области политико-дипломатического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Была отмечена результативность туркменско-афганских переговоров, состоявшихся в ходе нескольких визитов туркменской делегации в Афганистан.

Особое внимание на переговорах было уделено совместным инфраструктурным проектам, которые являются важным аспектом торгово-экономического сотрудничества. В этой связи стороны обсудили ход реализации проектов газопровода Туркменистан-Афганистан – Пакистан – Индия и линии электропередачи Туркменистан – Афганистан – Пакистан. Также министры отметили совместную работу по строительству железной дороги из Туркменистана в Афганистан.

Собеседники отметили необходимость дальнейшей активизации туркмено-афганского взаимодействия в сфере обеспечения региональной безопасности. Глава туркменского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что его страна заинтересована в политической и экономической стабильности Афганистана и продолжит оказывать регулярную гуманитарную поддержку афганскому народу, исходя из принципов добрососедства и многовековой дружбы.

По итогам встреч, прошедших в рамках визита афганской делегации в Ашхабад, министры иностранных дел Туркменистана и Афганистана выступили с обращением к представителям средств массовой информации. В ходе обращения главы МИД двух стран, констатируя позитивный и конструктивный характер нынешнего диалога, резюмировали итоги туркменско-афганских переговоров, нацеленных на расширение многопланового партнерства между Туркменистаном и Афганистаном.

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