Туркменистан начал подготовку к участию в летних Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года

Туркменистан начал подготовку к участию в XXXIII летних Олимпийских и XVII летних Паралимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году. Соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает Министерству спорта и молодежной политики Туркменистана обеспечить подготовку и участие национальных сборных команд Туркменистана в XXXIII летних Олимпийских и XVII летних Паралимпийских играх. В рамках этой работы министерству поручено совместно с соответствующими министерствами и ведомствами разработать программу комплексной подготовки спортсменов к этим играм.

Также постановление главы государства предписывает провести учебно-тренировочные занятия и сборы национальных сборных команд Туркменистана в Олимпийском городке Ашхабада и спорткомплексе «Аваза» на туркменском побережье Каспия. Профильным ведомствам поручено предоставить Министерству спорта и молодежной политики Туркменистана в пользование соответствующие спортивные объекты и сооружения.

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