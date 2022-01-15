Туркменистан привлечет иностранные кредиты для строительства трех морских судов

Туркменистан привлечет кредиты Исламского банка развития и Международного фонда развития ОПЕК на строительство двух морских судов типа «Ro-Ro» и одного грузового корабля. Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает Государственному банку внешнеэкономической деятельности от имени правительства Туркменистана заключить с Исламским банком развития кредитное соглашение для финансирования проектов по строительству одного судна типа «Rо-Rо» и одного грузового корабля.

Также документ разрешает Государственному банку внешнеэкономической деятельности, от имени правительства Туркменистана, заключить кредитное соглашение с Фондом международного развития ОПЕК для финансирования проекта по строительству одного судна типа «Rо-Rо».

Суда подобного типа предназначены для перевозки габаритных грузов –автомобилей, железнодорожных вагонов и т.д.

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