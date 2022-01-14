Президент Туркменистана провел в Балканском велаяте совещание по развитию нефтегазового комплекса

Президент Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Балканский велаят (область), где посетил месторождение «Узынада» («Длинный остров») и провел совещание по развитию неф­тегазового комплекса страны.

Глава государства заслушал отчеты руководителей отрасли, которые рассказали о проектах освоения нефтяных месторождений на перспективных площадях «Узынада» и «Северный Готурдепе».

На совещании было отмечено, что открытие здесь нефтегазовых месторождений подтвердило предположения ученых о располагающихся в этом регионе богатых залежах нефти и газа. В частности, было подчеркнуто, что по прогнозам специалистов, объем запасов нефти на месторождениях, выявленных на площади Узынада», превышает 5 миллионов тонн.

В ходе встречи было также отмечено, что бурение разведочных и эксплуатационных скважин на площади «Северный Готурдепе» позволит значительно увеличить прогнозные запасы углеводородного сырья этого региона.

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