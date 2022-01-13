В Туркменистане определили лучшего футбольного тренера 2021 года

Наставник ашхабадского футбольного клуба «Алтын асыр» («Золотой век») Язкули Ходжагельдыев назван по итогам опроса профильных специалистов лучшим футбольным тренером прошедшего сезона в Туркменистане. В голосовании участвовали спортивные журналисты и представители футбольных клубов страны.

45-летний Язкули Ходжагельдыев в завершившемся сезоне привел «Алтын асыр» к победе в чемпионате и Суперкубке Туркменистана. В следующем сезоне клуб сыграет в розыгрыше Кубка Азиатской конфедерации футбола (АФК).

Язкули Ходжагельдыев родился в Бюзмейине (под Ашхабадом). В качестве игрока выступал на позиции полузащитника за туркменские клубы «Бюзмейин», «Дагдан», «Копетдаг» и МТТУ. Неоднократный чемпион страны и обладатель Кубка Туркменистана.

В качестве тренера впервые в истории туркменского футбола в 2018 году вывел команду «Алтын асыр» в финал Кубка АФК. Под руководством Ходжагельдыева «Алтын асыр» восемь раз подряд становился чемпионом Туркменистана, четырежды выиграл Кубок Туркменистана и семь раз – Суперкубок страны. В 2019 году национальная сборная Туркменистана под его руководством впервые после 15-летнего перерыва вышла в финальную часть Кубка Азии.

© TURKMENISTAN.RU, 2022