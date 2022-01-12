Президент Туркменистана принял верительные грамоты от нового посла Великобритании

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты от нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Туркменистане Люсии Уайлд.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов, касающихся расширения двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и экологической сфере.

Особое внимание было уделено вопросам формирования на Евразийском континенте новых международных транспортных маршрутов. В этой связи было подчеркнуто, что в глобальном взаимодействии все более прочно утверждается качественно новое направление – транспортная дипломатия. Приоритетными аспектами сотрудничества также были названы обеспечение энергетической безопасности, диверсификация поставок энергоносителей на мировые рынки и урегулирование ситуации в Афганистане.

В ходе беседы стороны подтвердили стремление двух стран к укреплению партнерства в таких стратегических областях, как охрана окружающей среды, адаптация к изменениям климата, диверсификация и цифровизация экономики.

© TURKMENISTAN.RU, 2022