Состоялась встреча министров иностранных дел Организации тюркских государств

Состоялась внеочередная онлайн-встреча министров иностранных дел Организации тюркских государств, в котором принял участие заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

Представитель Туркменистана, выступая на встрече, отметил значение саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в Стамбуле 12 ноября 2021 года. В этой связи было отмечено, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своем выступлении на саммите подчеркнул: «Народы наших стран объединяют общие ценности, имеющие многолетние исторические корни, направленные на обеспечение мира, стабильности и взаимопонимания».

Глава туркменского внешнеполитического ведомства заявил, что, основываясь на этом фундаментальном подходе, Туркменистан продолжит тесное сотрудничество со всеми государствами - членами организации для поддержания прочного мира и безопасности, что гарантирует экономическое, социальное и гуманитарное развитие в странах региона.

Говоря о событиях, происходивших в последние дни в Казахстане, Рашид Мередов особо отметил, что Туркменистан заинтересован в скорейшей нормализации обстановки в этой стране, в дальнейшем стабильном общественно-политическом и социально-экономическом развитии Казахстана. Была выражена твердая убежденность, что такие качества, как мудрость, дальновидность, глубокое уважение к обычаям и традициям древнего казахского народа послужат прочной основой для решения всех возникающих вопросов в конституционно-правовом поле и в соответствии с международными нормами. При этом Туркменистан как нейтральное государство, признанное мировым сообществом, готов оказать любую поддержку народу Казахстана в экономической, социальной и гуманитарной сферах.

В связи с этим Рашид Мередов заявил, что Туркменистан готов начать экспортные поставки природного газа в Республику Казахстан, начиная с марта текущего года. Кроме того, было отмечено, что Туркменистан также готов обеспечить братский Казахстан необходимым количеством электроэнергии.

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