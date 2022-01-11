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11.01.22 09:46

Президент Туркменистана выразил соболезнования главе Казахстана в связи с трагическими событиями в стране

Президент Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана в связи с многочисленными человеческими жертвами и увечьями в результате трагических событий последних дней.

От имени народа, правительства страны и от себя лично глава государства передал слова сопереживания и поддержки в этот трудный момент всем родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

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