Президент Туркменистана выразил соболезнования главе Казахстана в связи с трагическими событиями в стране Президент Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана в связи с многочисленными человеческими жертвами и увечьями в результате трагических событий последних дней. От имени народа, правительства страны и от себя лично глава государства передал слова сопереживания и поддержки в этот трудный момент всем родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. © TURKMENISTAN.RU, 2022