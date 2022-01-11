На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 47 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 47 сделок на 63 миллиона 544 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Швейцарии, Турции, Китая, Киргизии, Узбекистана и Афганистана приобрели автобензин различных марок, дизельное топливо, осветительный керосин, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ). Также предметом сделок бизнесменов из ОАЭ, Афганистана, Турции и Узбекистана стали нефтяной битум и дизельное топливо, выработанные на Сейдинском НПЗ.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили ткань из полипропиленовых ниток производства ТКНПЗ и ковры ручной работы на общую сумму более 867 тысяч манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2022