В Кабуле обсуждены вопросы строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия

Делегация Туркменистана во главе с замминистра иностранных дел Вепой Хаджиевым обсудила в Кабуле вопросы реализации ряда крупных инфраструктурных проектов.

Представители Туркменистана провели встречи с заместителем председателя правительства Афганистана Абдулом Саламом Ханафи, замминистра иностранных дел Шером Мохаммадом Аббасом Станикзаем, министром горной добычи и нефтепродуктов Шахабуддином Делаваром и замминистра сельского хозяйства, ирригации и животноводства Мовляви Садером Азаном.

В ходе этих встреч стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству в вопросах продвижения строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), линии электропередачи Туркменистан – Афганистан – Пакистан и железной дороги из Туркменистана в ряд провинций Афганистана.

Туркменская сторона еще раз подчеркнула готовность Туркменистана как соседнего и нейтрального государства содействовать налаживанию соответствующего диалога и созданию условий для скорейшего установления мира, согласия и единства в Афганистане.

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