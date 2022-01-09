Делегация Туркменистана провела в Тегеране серию переговоров

Вице-премьер правительства Туркменистана по вопросам экономики Сердар Бердымухамедов и вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провели в Тегеране серию переговоров.

В ходе встречи с министром нефти Ирана Джавадом Овджи стороны обсудили вопросы расширения партнерства в торгово-экономической и энергетической областях. Стороны отметили, что сотрудничество в сфере нефти и газа, а также в нефтеперерабатывающей отрасли является приоритетным направлением двустороннего взаимодействия.

В ходе переговоров с министром по делам дорог и городского развития Ирана Ростамом Гасеми были обсуждены вопросы развития взаимодействия в сфере промышленности, транспорта и коммуникаций, в частности, расширения автомобильных и железнодорожных перевозок.

Делегация Туркменистана также провела переговоры с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером и главой МИД Хоссейном Амиром Абдоллахияном. В ходе переговоров стороны отметили совпадение или схожесть позиций двух стран по ключевым аспектам глобальной и региональной политики, представляющим взаимный интерес. Особое внимание стороны уделили проблемам обеспечения всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития.

© TURKMENISTAN.RU, 2022