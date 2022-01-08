В Туркменистане решено захлопнуть «Врата ада»

В Туркменистане принято решение потушить горящий газовый кратер, существующий в Каракумах более 50 лет. Соответствующее поручение вице-премьеру по нефтегазовому комплексу Шахыму Абдрахманову дал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Выступая на заседании правительства по видеосвязи, глава государства отметил, что уже на протяжении многих лет в районе села Дарваза в большом количестве сгорает природный газ. По словам туркменского лидера, такая ситуация пагубно влияет на экологию и здоровье людей, живущих неподалеку.

В данном случае речь идет об известной туристической достопримечательности, которая получила официальное поэтическое название «Сияние Каракумов», а среди иностранных туристов известна как «Врата ада». Это огромная «воронка», расположенная в центральной части пустыни Каракумы, в 266 километрах севернее Ашхабада, диаметром около 60 метров и глубиной 20 метров, из которой вырываются сотни огненных языков.

Горящий кратер имеет рукотворное происхождение, хотя по истечении полувека своего существования воспринимается многими как природный объект. В 1971 году, когда на этом месте бурили разведочную скважину, произошла техногенная авария и образовался глубокий провал: бурильная установка ушла под землю, дно образовавшегося котлована заполнили грунтовые воды, сквозь которые на поверхность начали обильно проступать потоки природного газа. Геологи приняли решение поджечь выходящий из провала газ, рассчитывая, что он полностью выгорит за несколько дней. Однако огонь горит и по сей день.

© TURKMENISTAN.RU, 2022