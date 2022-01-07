Президент Туркменистана приглашен на церемонию открытия зимней Олимпиады в Пекине

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Туркменистане Цянь Найчэна.

Дипломат передал главе государства поздравительное письмо председателя КНР Си Цзиньпина по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Китаем. Также туркменскому лидеру было передано официальное дипломатическое письмо-приглашение на предстоящие в Пекине XXIV зимние Олимпийские игры.

«Китайская сторона будет проводить зимние Олимпийские игры в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. С учетом высокого уровня отношений стратегического партнерства между Китаем и Туркменистаном и глубокой дружбы между главами двух стран китайская сторона приглашает уважаемого Президента Туркменистана господина Гурбангулы Бердымухамедова принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине», – говорится в письме.

Передавая председателю КНР ответные пожелания и поздравительное письмо по случаю 30-летия установления дип­ломатических отношений между Туркменистаном и КНР, Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил китайскую сторону за приглашение на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

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