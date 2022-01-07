Президент Туркменистана принял верительные грамоты от нового главы представительства ЮНИСЕФ в Ашхабаде

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты от нового главы представительства Детского фонда ООН ­(ЮНИСЕФ) в Туркменистане Мохаммада Файязи.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о приоритетных направлениях двустороннего взаимодействия и перспективах его расширения. Глава представительства ЮНИСЕФ отметил, что в Туркменистане особое внимание уделяется развитию здравоохранения, и особенно охране здоровья матери и ребенка.

В свою очередь глава государства выразил признательность ЮНИСЕФ за поддержку в области охраны материнства и детства и в проведении детской иммунизации, по охвату которой Туркменистан лидирует в Центрально-Азиатском регионе. Гурбангулы Бердымухамедов также подчеркнул, что следуя высоким духовным принципам туркмен­ского народа, в Туркменистане большое внимание уделяется поддержке детей с ограниченными возможностями, подразумевающей комп­лекс экономических, социальных и медицинских мер поддержки.

Выразив главе государства признательность за постоянное внимание к вопросам сотрудничества Туркменистана с ЮНИСЕФ, Мохаммад Файязи заверил президента, что приложит все силы для успешного продолжения многолетнего партнерства.

© TURKMENISTAN.RU, 2022