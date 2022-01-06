В Туркменистане озабочены развитием событий в Казахстане

Пресс-служба МИД Туркменистана распространила сообщение для СМИ, в котором говорится, что в Туркменистане с озабоченностью следят за событиями, происходящими в последние дни в Республике Казахстан.

Исходя из многовековых уз дружбы и братства, добрососедских связей и отношений стратегического партнерства, туркменская сторона искренне заинтересована в скорейшей нормализации обстановки в Казахстане, в дальнейшем стабильном общественно-политическом и социально-экономическом развитии соседней страны.

В сообщении выражена твердая уверенность, что такие качества, как мудрость, дальновидность, глубокое уважение к обычаям и традициям предков, толерантность, всегда присущие древнему казахскому народу, будут служить прочной основой для решения всех возникших вопросов в конституционно-правовом поле и в соответствии с международными нормами и правилами.

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