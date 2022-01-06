Туркменистан поставил в Китай в 2021 году около 34 миллиардов кубометров газа

В 2021 году Туркменистан поставил в Китай около 34 миллиардов кубометров природного газа. Об этом заявил гендиректор филиала «Китайской национальной нефтегазовой корпорации» (CNPC) в Туркменистане Чен Хуайлун на совещании, проведенном президентом Гурбангулы Бердымухамедовым.

Встречу по вопросам развития туркменского топливно-энергетического комплекса глава государства провел в городе Туркменабаде по итогам поездки в Лебапскую область.

Выступая на совещании, Чен Хуайлун напомнил, что 17 июля 2007 года между госконцерном "Туркменгаз" и CNPC было подписано соглашение о разделе продукции на договорной территории "Счастливая", где сегодня идет промышленное освоение 29 газовых месторождений, и "голубое топливо" поступает из 137 скважин.

Глава туркменского филиала CNPC подчеркнул, что в 2021 году из Туркменистана в Китай было отправлено около 34 миллиардов кубометров природного газа.

По его словам, сдача в эксплуатацию газокомпрессорной станции "Малай" в январе прошлого года позволила бесперебойно поставлять газ в КНР в течение зимнего отопительного сезона, а с момента открытия транснационального газопровода Турк­менистан – Китай в 2009 году в Поднебесную было экспортировано свыше 320 миллиардов кубометров туркменского газа.

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