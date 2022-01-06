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06.01.22 08:47

Туркменский вуз впервые вошел в престижный международный рейтинг

Институт телекоммуникаций и информатики Туркменистана, созданный три года назад, вошел в глобальный рейтинг высших учебных заведений Round University Ranking.

Rankings – глобальный рейтинг вузов. Ежегодно его публикует престижный британский журнал о высшем образовании. Общий балл вуза суммируется на основе пяти показателей: образование, исследования, цитирования, доходы от индустрии и международная интеграция.

В Институте телекоммуникаций и информатики Туркменистана специалистов готовят по 21 направлению. Одни из самых востребованных – программирование и 3D-моделирование. Также на базе института в Ашхабаде действует IT-площадка, где студенты работают над такими проектами, как онлайн-маркет, электронные школа и детский сад, виртуальные путешествия, автоматизированные автобусные стоянки и многими другими.

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