Туркменский вуз впервые вошел в престижный международный рейтинг Институт телекоммуникаций и информатики Туркменистана, созданный три года назад, вошел в глобальный рейтинг высших учебных заведений Round University Ranking. Rankings – глобальный рейтинг вузов. Ежегодно его публикует престижный британский журнал о высшем образовании. Общий балл вуза суммируется на основе пяти показателей: образование, исследования, цитирования, доходы от индустрии и международная интеграция. В Институте телекоммуникаций и информатики Туркменистана специалистов готовят по 21 направлению. Одни из самых востребованных – программирование и 3D-моделирование. Также на базе института в Ашхабаде действует IT-площадка, где студенты работают над такими проектами, как онлайн-маркет, электронные школа и детский сад, виртуальные путешествия, автоматизированные автобусные стоянки и многими другими. © TURKMENISTAN.RU, 2022