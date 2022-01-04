Определены новые направления сотрудничества Туркменистана и ВОЗ

В рамках планомерного развития сотрудничества Туркменистана со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), правительством Туркменистана совместно с офисом ВОЗ в Туркменистане был подготовлен перечень мероприятий на 2022 год, проводимых на регулярной основе по отдельным направлениям сотрудничества.

Отдельное внимание в документе уделено мерам по борьбе с пандемией COVID-19, в частности, профилактике инфекций и инфекционному контролю, информированию населения о рисках, а также разработке и внедрению Национального плана по вакцинации против COVID-19. Также предусмотрены мероприятия, связанные с реализацией национальной стратегии по неинфекционным заболеваниям (НИЗ), борьбой с табакокурением, охраной здоровья матери и ребенка, разработкой дорожной карты по реформе первичной медико-санитарной помощи и др.

Помимо этого, в перечень включены шаги, направленные на развитие дипломатии в сфере здравоохранения, налаживание сотрудничества с информационной сетью здравоохранения стран Центральной Азии (CARINFONET), а также работа по внедрению Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-11), разработанной ВОЗ, обучению персонала по классификатору МКБ-11. В этой связи в документ дополнительно включен ряд аспектов по дальнейшей цифровизации национальной системы здравоохранения Туркменистана.

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