Президент Туркменистана ознакомился с положением дел на самом крупном газовом месторождении страны

Президент Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Марыйский велаят (область), в ходе которой ознакомился с положением дел на газовом месторождении «Галкыныш» («Возрождение»).

В административном здании месторождения глава государства провел совещание с руководителями топливно-энергетического комплекса страны. В ходе встречи были обсуждены вопросы изучения и освоения запасов углеводородных ресурсов, а также о подготовки специалистов в этой области. Особое внимание было уделено проблемам повышения экспортного потенциала газовой отрасли страны, диверсификации маршрутов поставок природного газа на внешние рынки и бурения новых нефтяных и газовых скважин.

Подводя итоги обсуждения, президент Туркменистана отметил, что работа топливно-энергетического комплекса, являющегося одним из ключевых секторов экономики страны, укрепляет экономический суверенитет государства, а инвестиционные проекты в отрасли содействуют дальнейшему развитию взаимовыгодного международного сотрудничества. В этой связи туркменский лидер особо отметил актуальность освоения площадки «Южный Мары», которая признана экспертами перспективной.

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