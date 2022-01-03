Новогодняя елка в столице Туркменистана стала самой высокой в Содружестве Независимых Государств

Новогодняя елка высотой 38,5 метра, установленная в Ашхабаде, стала самой высокой в Содружестве Независимых Государств. Главная елка Туркменистана одета в роскошный наряд из тысяч сверкающих шаров, игрушек, снежинок, фонариков, бус, светодиодных гирлянд, и увенчана восьмиугольной звездой с цифрами «2022».

На втором месте главная елка Армении – 37 метров, а на третьем – главная елка Узбекистана – 35 метров. Далее новогодние елки в странах СНГ расположились в следующем порядке: в Азербайджане – 34 метра, в Белоруссии – 33, в Таджикистане – 30, в Казахстане и Киргизии – 25 метров. Самая скромная по высоте елка установлена в столице Молдавии Кишиневе, ее высота составляет 20 метров. В Москве установлена хвойная красавица из подмосковного леса высотой 28 метров.

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