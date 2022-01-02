В Туркменистане с нового года усилена социальная защита многодетных семей

С нового года в Туркменистане вступили в силу поправки, внесенные в Кодекс страны о социальной защите населения.

По новому закону увеличена единовременная выплата по беременности и родам. К примеру, за первенца семья будет получать на треть больше денег – 507 манатов, а за восьмого ребенка в 12 раз больше базового размера – 4680 манатов. На 30 процентов увеличилось ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Семья теперь будет получать по 292 маната в месяц.

Женщины, удостоившиеся почетного звания «Эне Мяхри» («Материнская нежность»), получат 30-процентную надбавку к пенсии, пособию по уходу за ребенком, по инвалидности и социальному пособию. Кроме того, теперь многодетные мамы смогут на два года раньше уйти на пенсию.

Также повысили пенсии сиротам. Если многодетная семья, где четверо детей, теряет кормильца, каждый получит 1373 маната. А семьи, где пятеро и больше детей, – по 1558 манатов.

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