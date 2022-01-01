Туркменистан встретил Новый год

Масштабными праздничными торжествами встретил Туркменистан новый, 2022 год. Главные мероприятия праздника состоялись в Ашхабаде у главной елки страны, установленной на площади перед культурно-развлекательным цент­ром «Вселенная». Здесь выступили популярные артисты, признанные мастера и восходящие звезды эстрады.

Посредством телемоста к торжеству в столице присоединились административные центры регионов страны, где встреча Нового года прошла у зданий «Белая юрта туркмен». Здесь также развернулись красочные новогодние представления с участием популярных творческих коллективов.

За несколько минут до наступления Нового года на прямую связь вышел дворцовый комплекс «Огузхан», и с экранов телемониторов с новогодним обращением к туркменскому народу выступил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Глава государства обозначил главные вехи уходящего года, коротко охарактеризовал главные сферы жизни государства и общества, а также дал оценку результатам внутренней и внешней политики Туркменистана. После этого прозвучал государственный гимн страны, и небо над площадью озарили огни красочного фейерверка.

Праздничные торжества в честь Нового года прошли во всех регионах Туркменистана.

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