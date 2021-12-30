В торговых центрах столицы Туркменистана появились ледовые катки

Ничего так не поднимает новогоднее настроение, как катание на коньках. В Ашхабаде плюсовая температура, а у жителей туркменской столицы зимнее настроение – в торговых центрах города появились роскошные катки.

На ледовых аренах, украшенных сверкающими гирляндами и инсталляциями, царит атмосфера зимы и Нового года, а желающих выйти на лед хоть отбавляй. Катаются и профессиональные спортсмены, и просто любители.

Зимние виды спорта в Туркменистане с каждым годом становятся все популярнее, и все больше детей осваивают их. Возглавляет этот список фигурное катание. Свое мастерство туркменские фигуристы показали в ледовом дворце Ашхабада, где прошли съемки новогоднего шоу. А всего в Ашхабаде работают пять ледовых арен, где юные спортсмены занимаются фигурным катанием, хоккеем и шорт-треком.

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