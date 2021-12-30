Президент Туркменистана посетил главную елку страны

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил новогоднее торжество у главной елки страны перед культурно-развлекательным центром «Вселенная», разделив с детворой радость праздника.

На праздник у главной елки страны были приглашены дети из всех регионов Туркменистана. Это отличники учебы, победители предметных олимпиад, спортивных состязаний и творческих конкурсов, а также воспитанники детских домов. Детвора с ликованием встретила главных спутников Нового года – Аяз Баба (Деда Мороза) и Гарпамык (Снегурочку), а затем членов правительства и руководителей парламента страны. После этого на площади перед центром «Вселенная» остановился автомобиль главы государства.

Гурбангулы Бердымухамедов посмотрел выступления юных артис­тов – певцов, музыкантов, танцоров, а затем и сам включился в хоровод с детворой вокруг новогодней елки. После этого, к огромной радости детей, от имени президента Туркменистана, им были вручены новогодние подарки. Также по просьбе детворы туркменский лидер сфотографировался с ними на память у главной елки страны.

Пожелав ребятам счастливого Нового года, хороших зимних каникул и успехов в учебе, глава государства выразил уверенность, что все они вырастут достойными гражданами своей Родины.

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