Воспитанникам детского дома в Ашхабаде вручили новогодние подарки от президента Туркменистана Воспитанникам ашхабадского «Дворца благоденствующих» (детского дома) вручили подарки от имени президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Поздравить ребят с Новым годом во дворец, расположенный в живописных предгорьях Копетдага, приехали Аяз Баба (Дед Мороз) и Гарпамык (Снегурочка), артисты и педагоги. Гости разыграли веселое новогоднее представление у сверкающей иллюминацией красавицы-елки. Свои творческие сюрпризы приготовили и юные жители дворца. Они декламировали стихи, зажигательно танцевали и пели песни, посвященные Родине и любимому новогоднему празднику. Воспитанникам детского дома от имени президента Гурбангулы Бердымухамедова были переданы новогодние поздравления, добрые пожелания и многочисленные подарки – комплекты зимней и спортивной одежды, а также традиционные сладости. © TURKMENISTAN.RU, 2021