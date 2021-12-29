|29.12.21 08:49
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Воспитанникам детского дома в Ашхабаде вручили новогодние подарки от президента Туркменистана
Воспитанникам ашхабадского «Дворца благоденствующих» (детского дома) вручили подарки от имени президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Поздравить ребят с Новым годом во дворец, расположенный в живописных предгорьях Копетдага, приехали Аяз Баба (Дед Мороз) и Гарпамык (Снегурочка), артисты и педагоги.
Гости разыграли веселое новогоднее представление у сверкающей иллюминацией красавицы-елки. Свои творческие сюрпризы приготовили и юные жители дворца. Они декламировали стихи, зажигательно танцевали и пели песни, посвященные Родине и любимому новогоднему празднику. Воспитанникам детского дома от имени президента Гурбангулы Бердымухамедова были переданы новогодние поздравления, добрые пожелания и многочисленные подарки – комплекты зимней и спортивной одежды, а также традиционные сладости.
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