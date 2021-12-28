Телефонный разговор президента Туркменистана и спикера верхней палаты парламента России

В ходе визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Российскую Федерацию для участия в неформальной встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге состоялся его телефонный разговор с председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

В ходе беседы был затронут широкий круг вопросов двусторонних отношений в различных сферах. Особое внимание было уделено ходу межпарламентского взаимодействия между Туркменистаном и Россией. В этом контексте президент Туркменистана и спикер верхней палаты российского парламента обсудили вопросы, связанные с подготовкой и проведением в мае 2022 года в Ашхабаде Межпарламентского форума стран Центральной Азии и Российской Федерации. Президентом Туркменистана в ходе беседы также было предложено изучить возможность проведения в этот же период времени в Ашхабаде заседания «Диалога женщин» Центральной Азии и России.

Было отмечено, что формат «Диалога женщин» имеет большое будущее и уровне ООН как платформа взаимодействия в мировой политике. В этой связи собеседники отметили целесообразность подготовки специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в которой бы подчеркивалась значимость диалога в повышении активности женщин в государственной и международной деятельности.

В заключение беседы Президент Туркменистана тепло поздравил председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ с наступающем Новым годом, адресовав ей пожелания здоровья и больших успехов в государственной деятельности.

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