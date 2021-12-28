Президент Туркменистана принял участие в неформальном саммите СНГ

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в работе неформального саммита глав государств – участников СНГ в Санкт-Петербурге.

Выступая на саммите, лидер Туркменского государства важной частью интеграционных процессов на пространстве СНГ выделил экономическую составляющую на основе совместимости экономических и структурных параметров, развития кооперационных и партнерских связей, выстраивания производственных, технологических, логистических цепочек с сильной инновационной составляющей.

Президент Туркменистана также призвал активизировать работу с партнерами Содружества, прежде всего с региональными экономическими объединениями евразийской направленности, такими как Шанхайская организация сотрудничества, Евразийский экономический союз, Организация экономического сотрудничества. Это позволит странам СНГ, используя собственный производственный, ресурсный, технологический потенциал, выйти на системные линии партнёрства, предлагая привлекательные совместные проекты в транспортной, энергетической, промышленной областях.

Говоря о необходимости продолжения борьбы с последствиями COVID-19, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил особенную важность последовательного и скорейшего выхода на восстановление экономических и торговых связей, снятие вынужденных ограничений в транспортном сообщении. При этом, как подчеркнул глава Туркменистана, накопленный национальный и международный опыт в борьбе с пандемией и ее последствиями позволяет надеяться на успешные результаты этой работы.

Президент Туркменистана подчеркнул также, что в ряду приоритетов СНГ должно оставаться культурно-гуманитарное сотрудничество.

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