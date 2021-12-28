В Туркменистане приняли девиз 2022 года

В Туркменистане 2022 год пройдет под девизом «Эпоха народа с Аркадагом». Соответствующее постановление приняла палата парламента страны – Меджлис, по итогам совместного заседания правительства и Государственного совета безопасности.

Выступая на заседании, спикер Меджлиса Гульшат Маммедова отметила, что по сложившейся традиции в стране каждый год проходит под девизом, что позволяет акцентировать внимание на важнейших аспектах развития туркменского государства и общества.

Она подчеркнула, что девиз следующего года – дань высокого уважения главе государства, ведущему народ и Отечество к новым достижениям. По словам Маммедовой, решение об утверждении девиза 2022 года «Эпоха народа с Аркадагом» было принято на основе поступивших многочисленных предложений от народа. Президент Гурбангулы Бердымухамедов, заслушав выступление спикера, утвердил девиз следующего года.

Текущий год проходит в стране под девизом «Туркменистан – Родина мира и доверия».

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