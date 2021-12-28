Праздник туркменского алабая перенесен с весны на осень

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял указ о переносе Праздника туркменского алабая с апреля на октябрь. Документ был подписан главой государства на совместном заседании правительства и Государственного совета безопасности страны.

Указ постановляет отмечать Праздник туркменского алабая ежегодно в последнее воскресенье октября. Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана совместно с Международной ассоциацией туркменского алабая поручено обеспечить проведение этого праздника на высоком организационном уровне. Также министерствам и отраслевым ведомствам, хякимликам (администрациям) велаятов (областей) и мэрии Ашхабада предписано оказывать содействие проведению Праздника туркменского алабая.

Первоначально Праздник туркменского алабая отмечался каждое последнее воскресенье апреля вместе с Национальным праздником ахалтекинского коня.

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