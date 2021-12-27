В Туркменистане состоялась акция сожжения наркотиков и контрабандных сигарет

В Геоктепинском районе Туркменистана прошла публичная акция сожжения наркотических средств и контрабандных табачных изделий, изъятых военными и правоохранительными ведомствами страны в ходе спецопераций.

В уничтожении наркотиков и контрабандных сигарет приняли участие руководители парламента, члены Государственного совета безопасности Туркменистана, представители общественных организаций, медики, журналисты и старейшины. Публичное сожжение наркотиков стало наглядной демонстрацией того, что Туркменистан выполняет свои международные обязательства в области борьбы с незаконным оборотом наркотических средств. Как было отмечено участниками акции, в результате слаженного взаимодействия военных и правоохранительных структур заметно снижаются объёмы незаконно переправляемых на территорию Туркменистана запрещённых наркотических средств.

Публичное сожжение наркотиков проводится в Туркменистане два раза в год. Наркотики сжигаются в специальных печах, а сам процесс сжигания контролируют уполномоченные эксперты. С 2016 года вместе с наркотиками начали сжигать и сигареты, контрабандным путем завезенные в страну.

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