В Туркменистане приняты дополнительные меры социальной поддержки населения в преддверии Нового года

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству принять дополнительные меры социальной поддержки населения в связи с новогодним праздником.

Выступая на заседании правительства по видеосвязи, глава государства дал указание вице-премьеру Чары Гылыджову, курирующему торговый комплекс, организовать на рынках и других торговых предприятиях праздничную торговлю промышленными и продовольственными товарами, снизив цены на некоторые категории товаров до 50 процентов.

Генеральному директору Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Мамметхану Чакыеву поручено 31 декабря – 1 января организовать бесплатный проезд граждан на городских автобусах.

Заместителю председателя Кабинета министров Сердару Бердымухамедову дано указание проконтролировать выплату в организациях, учреждениях и на предприятиях страны заработной платы за декабрь этого года.

«Следует своевременно принять надлежащие меры в области ценообразования, а также для обеспечения изобилия на рынках высококачественных товаров собственного производства», – сказал глава государства.

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