Президент Туркменистана учредил День работников строительного и промышленного комплекса

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в целях чествования труда работников сферы строительства, энергетики, коммунального хозяйства и промышленности учредил новый праздник – День работников строительного и промышленного комплекса. Соответствующий указ глава государства подписал на заседании правительства страны по видеосвязи.

Документ постановляет учредить День работников строительного и промышленного комплекса и отмечать этот праздник ежегодно 6 августа.

Также указ предписывает Министерству строительства и архитектуры Туркменистана, Министерству энергетики, Министерству промышленности и строительного производства, государственному концерну «Туркменхимия», а также администрациям областей и города Ашхабада обеспечить проведение Дня работников строительного и промышленного комплекса на высоком организационном уровне.

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