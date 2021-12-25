Посол России в Туркменистане подвел итоги 2021 года

Посол России в Туркменистане Александр Блохин провел в Ашхабаде пресс-конференцию, посвященную итогам 2021 года. Во встрече приняли участие представители дипломатических миссий, аккредитованные в Ашхабаде, а также местные и иностранные журналисты.

Российский полпред дал высокую оценку итогам текущего года в истории отношений Туркменистана и России. По его словам, туркменско-российский товарооборот за 10 месяцев текущего года составил 729 миллионов долларов США без учета газовой торговли, и вырос на 8,1процентов.

Блохин отметил, что объем газа, который закупит в этом году Россия в Туркменистане, будет очень солидным. «По сравнению с прошлым годом, он, скорее всего, удвоится. Я думаю, что это будет около 10 миллиардов кубометров, - сказал дипломат.

Он также сообщил, что Россия поставила в Туркменистан более 600 тысяч доз вакцины «Спутник V» и небольшое количество вакцины «ЭпиВакКорона».

Коснулся дипломат и международной проблематики. В частности, Блохин высоко оценил политику Ашхабада в отношении Афганистана. По словам полпреда РФ, Туркменистан всегда проводил в отношении Афганистана очень взвешенную политику, опираясь на свой нейтральный статус, оказывал помощь афганскому народу, независимо от того, какая была власть в стране.

«Это подход правильный, потому что, в первую очередь, от всех проблем, политических, экономических, которые есть в Афганистане, страдает народ. Поэтому то, что делает Туркменистан, нужно и полезно для афганского народа», - подчеркнул Блохин. По его словам, что касается подходов по Афганистану, у России и Туркменистана много схожего.

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