Туркменистан зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт»

Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» зарегистрировало Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, выдав соответствующий сертификат. Об этом сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство.

Вакцина «Спутник Лайт» в настоящий момент зарегистрирована более чем в 15 странах, и еще в 30 странах препарат находится в процессе регистрации. Ее производство запланировано в более чем 10 странах. В частности, в ближайшее время выпуск этой вакцины должен начаться в Индии, Китае, Республике Корея, Вьетнаме, Мексике, Аргентине, Сербии и Турции.

Ранее в Туркменистане были зарегистрированы российские вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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