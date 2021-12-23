Накануне Нового года туркменский цирк представил новую программу

В преддверии новогодних праздников новую программу вниманию жителей и гостей Ашхабада представил Государственный цирк Туркменистана.

Этому особенно рады юные зрители. Они в восторге от цирковых номеров с участием животных. Детворе очень понравились выступление обезьянок и танцующий конь.

Рассмешили публику до слез и клоуны. Артисты адаптировали под цирковой жанр популярную в Туркменистане сказку о жадном и злом Бовенджике (пузыре). Судя по реакции зала, цирковая интерпретация поучительной истории получилась очень смешной.

Украшением нового шоу стал номер с ахалтекинскими скакунами. Выступление участников группы национальных конных игр «Галкыныш» («Возрождение») всегда пользуются успехом. Всадники, и среди них девушка, бесстрашно выполняют опасные трюки. Любимица публики, наездница Медина Байрамдурдыева в седле с пяти лет. Она отрабатывает сложную каскадерскую программу наравне с мужчинами.

Возможно, в скором времени новое шоу туркменского цирка увидят и российские зрители. В настоящее время представители Туркменистана и России ведут переговоры об организации гастролей.

© TURKMENISTAN.RU, 2021