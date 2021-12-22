Туркменистан принял участие в заседании «Диалога женщин стран Центральной Азии»

Председатель нижней палаты парламента Туркменистана Меджлиса Гульшат Маммедова приняла участие в режиме онлайн в ежегодном заседании «Диалога женщин стран Центральной Азии».

Во встрече приняли участие представители парламентов, правительств и институтов гражданского общества стран Центрально-Азиатского региона, структур ООН, Сети арабских женщин-парламентариев за равенство и Объединения африканских женщин.

В рамках заседания были подведены итоги первого года функционирования организации, а также рассмотрены перспективы ее развития и планы деятельности на 2022 год. В частности, было отмечено, что в течение первого года своего существования «Диалог женщин стран Центральной Азии» служил связывающей политической платформой высокого уровня для женщин региона. С этой целью был проведен ряд мероприятий на темы устойчивого развития стран региона, политической деятельности женщин и повышения их экономических возможностей.

Выступая на встрече, представительница Туркменистана отметила, что страна предоставляет правовые инструменты и гарантии для равноправного участия мужчин и женщин в управлении государством. Сегодня женщины в Туркменистане широко представлены в структурах всех ветвей государственной власти, в частности, в обеих палатах парламента. В стране успешно реализуется второй план действий по обеспечению гендерного равенства на 2021–2025 годы. В апреле текущего года Туркмени­стан был избран в состав Исполнительного совета структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН–Женщины») ­ на 2022–2024 годы.

В завершение заседания было принято обращение «Диалога женщин стран Цент­ральной Азии» к главам государств региона.

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