Япония передала Туркменистану современное медицинское оборудование

В Ашхабаде состоялась торжественная церемония передачи первой партии современного медицинского оборудования японского производства Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Акция проведена в рамках грантового проекта «Улучшение системы здравоохранения посредством предоставления медицинского оборудования в Туркменистане», запущенного правительством Японии и Управлением ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) в марте этого года.

В рамках реализации этого проекта, бюджет которого составляет 2,8 миллиона долларов США, японской стороной будут закуплены и поставлены в Туркменистан портативные рентгеновские аппараты, аппараты искусственной вентиляции легких, приборы для ультразвукового исследования и другое оборудование.

Проект также предусматривает установку медицинской техники в лечебных учреждениях Туркменистана и обучение персонала.

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