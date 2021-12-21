|21.12.21 10:23
|
Япония передала Туркменистану современное медицинское оборудование
В Ашхабаде состоялась торжественная церемония передачи первой партии современного медицинского оборудования японского производства Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.
Акция проведена в рамках грантового проекта «Улучшение системы здравоохранения посредством предоставления медицинского оборудования в Туркменистане», запущенного правительством Японии и Управлением ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) в марте этого года.
В рамках реализации этого проекта, бюджет которого составляет 2,8 миллиона долларов США, японской стороной будут закуплены и поставлены в Туркменистан портативные рентгеновские аппараты, аппараты искусственной вентиляции легких, приборы для ультразвукового исследования и другое оборудование.
Проект также предусматривает установку медицинской техники в лечебных учреждениях Туркменистана и обучение персонала.
© TURKMENISTAN.RU, 2021