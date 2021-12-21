Туркменистан и Пакистан обсудили вопросы строительства газопровода ТАПИ

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел в Исламабаде переговоры с президентом Исламской Республики Пакистан Арифом Алви.

Стороны обсудили вопросы расширения туркменско-пакистанского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено проблемам активизации совместных действий в реализации проекта строительства транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан - Индия (ТАПИ), линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан.

В ходе переговоров также были обсуждены вопросы развития туркменско-пакистанского сотрудничества в сфере образования, науки и здравоохранения.

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