Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
21.12.21 09:19

Туркменистан и Пакистан обсудили вопросы строительства газопровода ТАПИ

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел в Исламабаде переговоры с президентом Исламской Республики Пакистан Арифом Алви.

Стороны обсудили вопросы расширения туркменско-пакистанского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено проблемам активизации совместных действий в реализации проекта строительства транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан - Индия (ТАПИ), линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан.

В ходе переговоров также были обсуждены вопросы развития туркменско-пакистанского сотрудничества в сфере образования, науки и здравоохранения.

© TURKMENISTAN.RU, 2021
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2021 Turkmenistan.ru