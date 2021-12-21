В Ашхабаде состоялась заседание туркменско-казахстанской межправительственной комиссии

В Ашхабаде прошло очередное заседание Межправительственной туркменско-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Перед началом заседания состоялась встреча заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана Сердара Бердымухамедова с сопредседателем комиссии с казахстанской стороны, заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром.

В ходе беседы был рассмот­рен широкий круг вопросов расширения двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено развитию взаимодействия в области торговли, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, образования, науки, информационного и технологического обмена. Также стороны обменялись мнениями по вопросам расширения партнерства в топливно-энергетической сфере, в области промышленности, транспорта и связи, в частности, расширении автомобильных, железнодорожных и морских грузоперевозок.

Затем состоялось заседание Межправительственной туркменско-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Во встрече приняли участие руководители и представители ряда министерств и ведомств двух стран. В ходе переговоров было отмечено, что ключевыми векторами развития двустороннего взаимодействия являются нефтегазовый и транспортно-коммуникационный секторы. Стороны обсудили ряд мер и проектов, которые позволят расширить взаимовыгодные связи по приоритетным направлениям партнерства.

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