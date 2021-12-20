Туркменистан выступает за оказание гуманитарной помощи Афганистану

Делегация Туркменистана во главе с замминистра иностранных дел страны Вепой Хаджиевым приняла участие во внеочередном заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации исламского сотрудничества (ОИС) по гуманитарной ситуации в Афганистане. Встреча прошла в Исламабаде.

В своем выступлении представитель Туркменистана подчеркнул особую значимость оказания гуманитарной поддержки афганскому народу. В этой связи было отмечено, что по инициативе Туркменистана в последние годы в Афганистане был построен ряд объектов социального назначения. Кроме того, в соседнюю страну на регулярной основе направляются гуманитарные конвои, последний из которых был организован 14 декабря текущего года.

В итоговую резолюцию внеочередного заседания СМИД ОИС по инициативе Туркменистана были включены положения о необходимости продолжения экономического сотрудничества в целях улучшения гуманитарной ситуации в Афганистане, а также реализации в этой связи крупных энергетических, транспортных и коммуникационных проектов, таких, как газопровод ТАПИ и ЛЭП Туркменистан – Афганистан – Пакистан.

Также в документе подчеркивается важность 15-го саммита Организации экономического сотрудничества, состоявшегося в Ашхабаде 28 ноября 2021 года и принятого по его результатам документа «Ашхабадский консенсус для действий» с целью решения гуманитарных проблем Афганистана.

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