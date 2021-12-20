Туркменистан принял участие в диалоге «Индия – Центральная Азия»

Делегация Туркменистана во главе с вице-премьером, министром иностранных дел Рашидом Мередовым приняла участие в третьей министерской встрече диалога «Индия - Центральная Азия», которая прошла в Нью-Дели. В переговорах также приняли участие главы внешнеполитических ведомств Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Выступая на встрече, глава МИД Туркменистана отметил наличие большого потенциала сотрудничества государств Центральной Азии и Индии в таких секторах, как фармацевтика, информационные технологии, сельское хозяйство, энергетика, текстильная промышленность.

Министры обменялись мнениями о ситуации в Афганистане и подтвердили поддержку мирного, безопасного и стабильного развития страны, подчеркнув при этом уважение суверенитета, единства, территориальной целостности и невмешательство в его внутренние дела.

В ходе форума была выражена заинтересованность сторон в сотрудничестве в сферах образования, науки и здравоохранения. В этой связи были обсуждены вопросы продолжения совместных действий в борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями.

Особое внимание на переговорах было уделено вопросам развития культурных и цивилизационных связей между Индией и странами Центральной Азии. В этой связи стороны подчеркнули актуальность развития сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере и активизации культурных контактов.

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