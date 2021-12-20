В столице Туркменистана подведены итоги молодежного певческого конкурса «Звезда года – 2021»

В Ашхабаде состоялся финал молодежного певческого конкурса «Звезда года – 2021». В заключительный этап творческого марафона, проходившего в несколько туров, вышли 10 исполнителей, за которых в ходе предварительного отбора проголосовало больше всего телезрителей и радиослушателей. В ходе финального концерта, который состоялся в телевизионной студии, певцов оценивали профессионалы музыкальной сцены.

По условиям состязания конкурсанты исполнили две песни. Одну из них – без музыкального сопровождения, чтобы жюри в полной мере смогло оценить вокальные данные конкурсантов.

Музыкальное соперничество длилось несколько часов. По итогам конкурса победителем творческого марафона и обладателем звания «Звезда года – 2021» стал Бегенч Чарыев, которому вручены переходящий кубок и поощрительная премия. Первое, второе и третье места конкурса заняли соответственно Рустем Халлыев, Бахар Аннаева и Байрамхан Сапаров.

© TURKMENISTAN.RU, 2021