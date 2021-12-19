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19.12.21 09:38

Мастерство изготовления дутара и искусство игры на нем включено в репрезентативный список ЮНЕСКО

Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО внес туркменское национальное мастерство изготовления дутара и искусство игры на нем в сопровождении пения в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Это решение было единогласно принято в ходе 16-й сессии межправительственного комитета организации, прошедшей в период с 13 по 18 декабря 2021 года в режиме онлайн. Внесенная правительством Туркменистана данная номинация успешно прошла окончательную экспертизу и пополнила перечень всемирного культурного достояния. Испокон веков дутар является неотъемлемой частью туркменской культуры и используется во всех основных жанрах туркменской музыки и пения.

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