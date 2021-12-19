В Исламабаде прошли переговоры глав МИД Туркменистана и Пакистана

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов в рамках визита в Исламабад провел переговоры со своим пакистанским коллегой Шахом Махмудом Курейши.

В ходе встречи были обсуждены результаты 15-го саммита глав государств-членов Организации экономического сотрудничества, который был проведен 28 ноября 2021 года в Ашхабаде в рамках туркменского председательства в организации. В этой связи было отмечено, что визит президента Пакистана Арифа Алви в Ашхабад дал импульс дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства между Ашхабадом и Исламабадом.

Особое внимание стороны уделили расширению сотрудничества в торгово-экономической сфере, основу которого составляет партнерство в энергетическом секторе. В этой связи были обсуждены совместные действия по интенсификации строительства транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, а также линий электропередачи и оптико-волоконной связи Туркменистан – Афганистан – Пакистан.

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